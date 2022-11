Inter, D’Ambrosio e Cordaz restano: “Handanovic solo da vice Onana. E c’è un addio certo”

Fra i tanti giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023 con l'Inter il borsino viene continuamente aggiornato. Fra chi sembra certo di restare ci sono D'Ambrosio e Cordaz che, seppur non titolari di Inzaghi, rivestono una grande importanza nello spogliatoio nerazzurro. Fra chi è in dubbio, invece, c'è Samir Handanovic, che resterà all'Inter solo da vice Onana. Praticamente certo, infine, l'addio di Gagliardini:

"Per il ruolo fondamentale che svolge nello spogliatoio, è probabile anche il rinnovo per D’Ambrosio, mentre su Handanovic sarà il direttore interessato a decidere: se accetterà di essere il vice Onana (la situazione ormai è cristallizzata), lo sloveno continuerà la sua avventura all’Inter. Addio scontato per Gagliardini. Aria di conferma per il terzo portiere Cordaz".