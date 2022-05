GdS – Inter, l’idea di Marotta per convincere Dybala. Ieri al Meazza anche Ausilio

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante che ieri ha assaggiato l'entusiasmo del popolo nerazzurro

Paulo Dybala non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. L'argentino attende l'affondo decisivo dell'Inter, per iniziare la sua avventura nel Meazza che ieri lo ha ospitato insieme a tanti big per il match voluto da Samuel Eto'o.

Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "La Roma non si è ancora mai fatta sentire con l’agente del giocatore, l’Inter invece è una possibilità molto più concreta. Tra Marotta e Jorge Antun, agente-amico di famiglia dell’argentino, c’è già stato un primo incontro, senza però parlare di cifre. Le parti si sono date appuntamento a fine campionato per entrare nei dettagli. Marotta ha in testa un quadriennale (tre anni più un’opzione per il quarto) a 6 milioni di euro, più ricchi bonus per provare ad avvicinarsi il più possibile all’offerta presentata dalla Juventus a ottobre, poi ritirata (8+2 di bonus). Allo stadio ieri c’erano anche i dirigenti nerazzurri Ausilio e Baccin e prima della partita Dybala ha incontrato e abbracciato a lungo Javier Zanetti. Chissà se anche il connazionale nerazzurro, come Totti, gli avrà sussurrato consigli sul futuro all’orecchio".