Sky – Inter, che mercato a gennaio? L’idea della società è chiara

Sky Sport aggiorna sulle strategie dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio: idee chiare per Marotta e Ausilio

La strategia di mercato dell'Inter in vista di gennaio, ormai sempre più vicino. A far chiarezza sulle intenzioni del duo Marotta-Ausilio è Sky Sport, che ha svelato l'idea della società, ovvero confermare la rosa attuale a gennaio. A meno che non sorgano esigenze, venire fuori problematiche o occasioni. Sicuramente l'Inter starà attenta a eventuali occasioni e dunque non è certo che Simone Inzaghi post gennaio abbia la stessa identica rosa. Nonostante le parole dei dirigenti delle ultime settimane...