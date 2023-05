Inter, su Bastoni, Lautaro e Barella idee chiare: “Le big premono, ma non si toccano”

Non sarà un'estate facilissima per gli uomini mercato dell'Inter, che dovranno fare i conti con le consuete ristrettezze

Non sarà un'estate facilissima per gli uomini mercato dell'Inter, che dovranno fare i conti con le consuete ristrettezze determinate dalla proprietà. Ma su tre nomi, in Viale della Liberazione, sono tutti d'accordo: a meno di scenari clamorosi, Bastoni, Barella e Lautaro non si toccano. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez. L'Inter farà di tutto per evitare di perderli, perché per rimpiazzarli non esistono giocatori accessibili del loro livello e perché incarnano al massimo i valori che la società vuole vedere in campo. Qualità e personalità, dedizione e totale adesione agli obiettivi di squadra".

"Soprattutto in caso di raggiungimento della finale di Champions League, da metà giugno in poi si sprecheranno i sondaggi delle big europee per diversi giocatori di Inzaghi, soprattutto di questi tre, ma non verranno prese in considerazione nel limite delle cifre che logicamente ci si può attendere".