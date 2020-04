Inter, pronto il super-colpo: identikit stilato, nome scelto. “Operazione da 60 milioni”

Il mercato dell’Inter sarà inevitabilmente legato al futuro di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è obiettivo del Barcellona, ma ad oggi non è ancora chiaro se i catalani siano disposti a pagare la clausola di 111 milioni sul contratto del Toro. Ma chi eventualmente per sostituirlo? Secondo Tuttosport il club nerazzurro ha stilato un preciso identikit che corrisponde al nome di Federico Chiesa: “L’intenzione è quella di prendere un giocatore che sappia contemporaneamente giocare a tutta fascia ma pure affiancare, all’occorrenza, “Big Rom” in attacco. Operazione da 60 milioni, quella con la Fiorentina, ma una cifra che sarebbe possibile mettere a budget grazie alle cessioni dello stesso Martinez e di Mauro Icardi (nel pacchetto dismissioni rientrerà pure Ivan Perisic che il Bayern vuole riscattare)”.