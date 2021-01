GdS – Mercato, immobilismo Inter è il combinato di due situazioni

Marco Iaria, giornalista de La Gazzetta dello Sport, fa il punto sulla situazione societaria dell’Inter. E sottolinea come l’immobilismo sul mercato di gennaio derivi proprio dal momento attraversato da Suning. O meglio la difficile situazione con il calciomercato “è il combinato disposto della crisi economica scatenata dalla pandemia, che ha colpito pesantemente il retail, cioè il core business di Suning, e delle limitazioni imposte dal Governo cinese agli investimenti esteri ritenuti non strategici, come quelli calcistici”. Insomma, manca la liquidità per affrontare le spese e la proprietà cerca risorse fresche per la ricapitalizzazione del 2021. Da qui nasce anche la trattativa con BC Parteners , il fondo che sta studiando i conti della società per acquisire una quota o anche la maggioranza del club.

(Fonte: gazzetta.it)