CdS – Inter, incontri per i rinnovi: Young verso il no. Atteso l’annuncio…

L'Inter lavora ai rinnovi e continua a trattare con Ashley Young e Andrea Ranocchia. Intanto si attende l'annuncio di Agoumé

Programmati nuovi incontro tra l'Inter e Ashley Young e Andrea Ranocchia . Il club nerazzurro continua a lavorare per rinnovare il contratto dei due calciatori, in scadenza il 30 giugno.

Stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport, per l'inglese filtra pessimismo: Young avrebbe deciso di tornare in Premier League per motivi familiari. Discorso diverso per Ranocchia, che ha maggiori chance di conferma.