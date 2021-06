Hakimi, 75mln dal PSG: Inter su Dumfries. Ma c’è pure un altro nome: “Incontro con gli agenti”

Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a presentare all'Inter un'offerta da 75 milioni di euro per chiudere con i nerazzurri l'affare Hakimi

Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a presentare all'Inter un'offerta da 75 milioni di euro per chiudere con i nerazzurri l'affare Hakimi. In caso di partenza del marocchino, però, il club di Viale della Liberazione non si farebbe trovare impreparato, anzi. Come scrive Libero, in cima alla lista dell'Inter ci sarebbe Dumfries, laterale olandese che sta stupendo a Euro 2020 con la nazionale di de Boer. Ma non solo: secondo il quotidiano, nei prossimi giorni è previsto un incontro con gli agenti di Zappacosta, nell'ultima stagione al Genoa, ma di proprietà del Chelsea: