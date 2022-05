Sky – Vice-Brozovic, l’Inter si è mossa: “Incontro con gli agenti di questo giocatore”

L’Inter si muove per il vice Marcelo Brozovic. È tra le priorità dei nerazzurri per la prossima stagione, c'è già stato un incontro

L’Inter si muove per il vice Marcelo Brozovic. È tra le priorità dei nerazzurri per la prossima stagione, le novità arrivano anche da Sky Sport: “Il secondo profilo, a centrocampo, è ricercato per assumere il ruolo di vice-Brozovic, in quanto giovane: l'Inter per Asllani si è mossa per prima rispetto alle altre concorrenti e ha già incontrato i procuratori del calciatore”, si legge.