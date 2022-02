GdS – Inter, individuato il ‘sacrificabile’: tre motivi dietro il possibile addio

Secondo il quotidiano è lui il calciatore che potrebbe lasciare l'Inter in estate per tre ragioni diverse

L'avventura di Stefan De Vrij all'Inter potrebbe essere ai titoli di coda. Le prestazioni in netto calo e il contratto in scadenza tra meno di un anno e mezzo, oltre all'età anagrafica, stanno facendo riflettere il club nerazzurro, che potrebbe decidere di non prolungare l'accordo con l'ex Lazio . A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport:

"E' in zona De Vrij che si è alzato il livello di allerta: anche lui sul 2-0 dei Reds avrebbe potuto fare assai meglio, ma è stato solo l’ultimo di un ormai lungo rosario di errori. La media voto della stagione passata, 6,31, è ormai scesa sotto la sufficienza, 5,84: vorrà pur dire qualcosa. Col suo agente Mino Raiola non è al momento in agenda un incontro per allungare il contratto in scadenza 2023 e, visti i 30 anni appena compiuti, è proprio lui il difensore più “sacrificabile” della compagnia".