CM – Inter, necessità di far cassa: i due principali indiziati a dire addio

“L’Inter ha necessità di monetizzare e, con Skriniar via a zero, i prescelti per una cessione più remunerativa possibile (da fare possibilmente entro il 30 giugno per sistemare il bilancio 2022-23) restano Brozovic e Dumfries, i due con più mercato, escluso capitan futuro Lautaro Martinez”, si legge.