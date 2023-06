Sky – Inter ha fatto un sondaggio su Samardzic dell’Udinese

Inter e Milan questa estate stanno continuando ad andare sugli stessi obiettivi. Lo ha sottolineato Di Marzio spiegando che oltre all'interesse per Frattesi del Sassuolo e Musah del Valencia, entrambi i club sono su un altro giocatore. Perché pare proprio che in queste ore il club nerazzurro abbia chiesto informazioni su Lazar Samardzic, giocatore dell’Udinese.

In merito al centrocampista tedesco, classe 2022, non sono stati aggiunti per ora ulteriori dettagli: si è parlato solo di un interesse che il club nerazzurro ha in comune con i rossoneri.