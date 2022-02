Inter, input di Zhang ai dirigenti: “Queste due situazioni da definire in fretta”

I nerazzurri di Inzaghi sono concentrati sul campo, ma i dirigenti - freschi di rinnovo di contratto - sono al lavoro su questi due fronti

Due priorità chiare in casa Inter in queste settimane, extra campo. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono concentrati sul campo, ma i dirigenti - freschi di rinnovo di contratto - sono al lavoro su questi due fronti. Ne parla La Gazzetta dello Sport: “L’input trasmesso alla dirigenza negli ultimi giorni è quello di accelerare per definire le situazioni di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Perché il presidente Zhang ha intenzione di chiudere il cerchio e tornare in Cina a lavoro completato. Dopo aver rinforzato la rosa nel mercato invernale piazzando il colpo Gosens, al numero uno nerazzurro non resta che blindare i due croati su cui Inzaghi sta costruendo le proprie fortune”, si legge.