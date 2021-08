Sky – Non solo l’Inter su Insigne: ci sono altri due club stranieri

Importanti aggiornamenti sul capitano del Napoli, in scadenza di contratto nel 2022 e accostato ai nerazzurri nelle ultime ore

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Lorenzo Insigne, in scadenza con il Napoli al 30 giugno 2022. Come fa sapere Sky Sport, ci pensano altri due club stranieri in particolare: l’Everton di Rafa Benitez e lo Zenit San Pietroburgo. Da capire se i nerazzurri approfondiranno il discorso con il giocatore e il Napoli, al momento si tratta di un’idea e non di una trattativa.