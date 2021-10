Insigne, incontro di routine e non blitz: “Inter informata, prima queste 3 mosse”

L'Inter segue con grande attenzione la situazione di Insigne, in scadenza con il Napoli al prossimo 30 giugno

Prima tre mosse, poi eventualmente un tentativo per Lorenzo Insigne . Il capitano del Napoli, in scadenza al prossimo 30 giugno, dalla scorsa estate è tra gli osservati speciali dell'Inter. Non una priorità al momento, ma sicuramente un giocatore che interessa alla dirigenza, soprattutto perché potrebbe arrivare a parametro zero.

Così Calciomercato.com si è soffermato oggi sul futuro di Insigne: "Una chiacchierata, iniziata per telefono, continuata in via della Liberazione a Milano, nella sede dell'Inter. Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D’Ambrosio e Lorenzo Insigne, ha raggiunto il quartier generale nerazzurro per confrontarsi con Beppe Marotta. Un incontro di routine, non un blitz - come si sono affrettate a specificare le parti - ma è chiaro che tra gli argomenti trattatati ci sia anche il futuro del capitano azzurro, in scadenza nel 2022. L'Inter si è informata, per il momento senza fare mosse ufficiali. L'ex dirigente della Juventus, sempre molto attento sul fronte parametri zero, deve prima risolvere i rinnovi di Barella e Brozovic e il futuro di Sanchez, poi deciderà se fare un tentativo per il nazionale azzurro. Insigne, di certo, non ha fretta. Al momento non esclude nessuna opzione, nemmeno il rinnovo con il Napoli, anche se al momento c'è grande distanza tra domanda e offerta", si legge.