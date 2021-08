Sky – Inter-Insigne, il Napoli chiede 25/30 mln. Da ciò che filtra Lorenzo ora…

Gli aggiornamenti da Sky Sport sulle sensazioni del capitano dopo i recenti rumors sull'interesse dei nerazzurri

Le sensazioni sul futuro di Lorenzo Insigne. Direttamente dal centro sportivo del Napoli, l’inviato di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato così del capitano dopo i rumors delle ultime ore sull’Inter: “30 milioni trattabili, 25 più bonus, questo è il prezzo che il Napoli fa di Insigne. Tra qualche mese sarà libero di accasarsi ovunque a zero. Poi c’è l’aspetto sentimentale, emotivo, del napoletano Insigne. Da quel che mi risulta non se la sente di scappare così da Napoli, dalla sua gente. Questo progetto lo sente suo, l’allenatore lo sta responsabilizzando, gli dice di non pensare al mercato. La distanza per il rinnovo è evidente, ci sono 2 milioni di differenza circa tra domanda e offerta. La possibilità più concreta è che si possa arrivare a scadenza e poi si arriverebbe a un’asta per Insigne”.