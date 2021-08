Inter, c’è un terzo nome oltre a Correa e Thuram: “Marotta ci pensa”

Sono tre le ipotesi al momento in piedi per l'attacco nerazzurro: dirigenza al lavoro per regalare un nuovo rinforzo a Inzaghi

Alessandro Cosattini

Il TucuCorrea, Marcus Thuram e non solo. L’Inter si muove per regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi entro la 2a giornata di campionato. Dirigenza nerazzurra al lavoro e occhio a un terzo nome, come assicura La Repubblica: “Marotta tiene anche in considerazione l'ipotesi Insigne, nonostante il 3-5-2 non si adatti alle caratteristiche dell'azzurro. Che piace anche alla Lazio, se i biancocelesti rinunciassero a Kostic, bloccato da tempo”, si legge.