CM – Mercato Inter: c’è già l’intesa di massima con un giocatore per giugno

I dirigenti dell'Inter si guardano attorno in vista della prossima stagione: c'è un preferito su tutti sul mercato

L’Inter si guarda attorno in vista della prossima stagione. I dirigenti nerazzurri si stanno muovendo con largo anticipo e - svela calciomercato.com - sono avanti in particolare per un giocatore. “L’Inter continua a monitorare diversi profili per la difesa. Il preferito su tutti resta Gleison Bremer del Torino, con cui c'è già un'intesa di massima. Potrebbe arrivare in caso di partenza di De Vrij”, si legge.