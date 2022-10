Inter, Diakhaby non scalda: “Secondo verifiche intriga un altro nome, ma i costi si alzano”

Come vi abbiamo riportato , nei giorni scorsi Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato pizzicato a Siviglia per assistere a Siviglia-Valencia e osservare alcuni giocatori. Secondo quanto scrive Tuttosport, da successive verifiche il nome di Diakhaby non sembra scaldare molto i nerazzurri. Intriga, invece, un altro nome:

"Piero Ausilio, dopo il viaggio in terra spagnola svelato dai media locali - e confermato da successive verifiche - ragiona adesso su più opzioni per rinforzare un’eventuale Inter che sarà. Mouctar Diakhaby è stato rimandato dal dirigente interista e dall’ osservatore che era con lui a Siviglia-Valencia. Nonostante quindi un contratto in scadenza nel 2023 e l’appetibilità del low cost, il difensore al momento non scalda i nerazzurri. Discorso diverso per Tanguy Nianzou, che già intriga: verrà seguito e valutato più avanti (anche se il costo del cartellino del calciatore potrebbe impennarsi molto presto)".