Investimento top su Lautaro: “Sarà il calciatore più ‘costoso’ per l’Inter”. Le cifre

Un investimento top per rendere chiare le intenzioni future e puntare forte su un calciatore che ha tutto per diventare un riferimento

Un investimento top per rendere chiare le intenzioni future e puntare forte su un calciatore che, al netto delle voci di mercato, ha tutto per diventare un vero punto di riferimento per oggi e domani. L'Inter è pronta ad adeguare il contratto di Lautaro Martinez e allungarlo fino al 2025. Un accordo che costerà molto ai nerazzurri (12 milioni lordi l'anno), e che dimostra quanto, dalle parti di Viale della Liberazione, vogliano puntare su di lui:

"L’investimento è al top. Perché nessun giocatore costa all’Inter tanto quanto Lautaro. Non è tecnicamente il calciatore con lo stipendio più alto: ci sarebbe Eriksen (per quanto la Fifa copra interamente lo stipendio dopo il malore accusato, fino a un massimo di 365 giorni), di sicuro con un ingaggio più alto in rosa - partito Lukaku - ci sono ancora Sanchez e Vidal. Ma sia per i due cileni sia per lo stesso Eriksen la società beneficia del Decreto Crescita: vale a dire che al lordo lo stipendio dei tre «pesa» meno di quanto effettivamente non gravi il nuovo accordo di Lautaro, vale a dire circa 12 milioni di euro lordi netti a stagione".