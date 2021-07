Ts – Inter, non solo le fasce: Inzaghi e i dirigenti dovranno fare attente valutazioni…

Club nerazzurro al lavoro per rinforzare le fasce, ma l'infortunio di Sanchez costringe club e tecnico a fare valutazioni anche sull'attacco

In attesa di iniziare il ritiro previsto per giovedì 8 luglio, Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra sono al lavoro per rinforzare la rosa. Non solo a destra, è sicuro anche l'arrivo di un esterno a sinistra ma, come sottolinea Tuttosport, in queste ore Simone Inzaghi e i dirigenti nerazzurri dovranno fare attente valutazioni sull'attacco.