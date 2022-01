Inter, Inzaghi ha le idee chiare: “Ecco l’obiettivo numero uno per l’estate”

Simone Inzaghi ha le idee chiare per la sua Inter. L'allenatore ha già fatto sapere alla società le priorità verso la nuova stagione

Simone Inzaghi ha le idee chiare per la sua Inter. L'allenatore nerazzurro ha già fatto sapere alla società le priorità verso la prossima stagione. Una su tutte, come svelato da La Repubblica: "L'Inter continua la programmazione in vista dell'estate. La dirigenza nerazzurra lavora sul mercato per accontentare le richieste di Simone Inzaghi: Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è l'obiettivo numero uno", si legge.