Inter, Inzaghi pensa a un suo pupillo per l’attacco. E spunta un retroscena

Il successore di Conte ha indicato un suo fedelissimo alla Lazio come possibile rinforzo per l'attacco.

Spunta un nome nuovo per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione. Un pupillo di Simone Inzaghi in particolare, un profilo molto apprezzato negli anni dal prossimo allenatore nerazzurro. Come riporta il Corriere dello Sport, soprattutto se Lautaro Martinez dovesse partire, il preferito di Inzaghi è Joaquin Correa, attaccante proprio della Lazio e connazionale del Toro.