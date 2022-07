L’Inter cerca un difensore low cost: i due nomi. Inzaghi preoccupato per…

Inter a caccia di un difensore centrale, con due nomi su tutti in cima alla lista. Ecco lo scenario per La Gazzetta

Inter a caccia di un difensore centrale, con due nomi su tutti in cima alla lista. Beppe Marotta e Piero Ausilio si muovono per regalare un nuovo innesto a Simone Inzaghi verso l’inizio della stagione. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: “Inzaghi sa che con l’eventuale conferma di Milan Skriniar e col trio titolare dietro rischia poco, ma ha ufficialmente chiesto un quarto centrale che rimpiazzi Ranocchia: bloccati in trattative più danarose, da Milenkovic a Demiral, per quella casella i dirigenti nerazzurri studiano ora una soluzione low cost.