Inter-Inzaghi, rinnovo in arrivo fino al 2024 con opzione: “Ecco le nuove cifre”

Si avvicina il rinnovo di Simone Inzaghi in casa Inter. Ecco i dettagli dell’accordo raggiunto tra club e allenatore, svelati da Gazzetta

“Molto probabilmente il contratto di Simone Inzaghi verrà rinnovato. La scorsa estate l'ex allenatore della Lazio aveva firmato un biennale da 4 milioni di euro annui, in scadenza quindi nel 2023. Il cammino della sua prima stagione all'Inter ha però di fatto convinto la proprietà ad assicurare continuità in panchina e per questo l'impressione è che le parti si accorderanno per un adeguamento intorno ai 5,5 milioni con prolungamento fino alle 2024, più un'opzione per la stagione successiva. Non si tratta di un dettaglio, perché è con la continuità su più fronti che si costruiscono i successi, come tutta la dirigenza sa bene”, si legge.