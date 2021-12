Inter, Julian Alvarez priorità di mercato a questa condizione: lo scenario

L'Inter si guarda attorno per rinforzare l'attacco in vista delle prossime finestre di mercato: lo scenario

L’Inter si guarda attorno alla ricerca di rinforzi per l’attacco. E, in particolare, osserva con attenzione la crescita di Julian Alvarez, seguito dagli osservatori nerazzurri da tempo. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.com: “Il viaggio in Argentina degli uomini mercato dell'Inter ha portata una conferma: Julian Alvarez del River Plate è una pista percorribile a costi contenuti e il capocannoniere del campionato argentino resta una priorità di mercato in vista della prossima stagione quando verosimilmente il club nerazzurro e Alexis Sanchez si diranno addio”, si legge.