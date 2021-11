Inter, Julian Alvarez più di un’idea già per gennaio: pronto un rilancio

I dirigenti dell'Inter continuano a lavorare per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno

L’Inter fa sul serio per Julian Alvarez . C’è grande concorrenza in Italia e all’estero, ma i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per provare a giocare d’anticipo con il calciatore stesso e con il River Plate.

Ne parla così Calciomercato.com: “L'Inter è pronta a rilanciare per Julian Alvarez. L'asso del River Plate e corteggiato da Juve, Fiorentina e Milan è e resta uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri con Dario Baccin, vice di Ausilio, pronto a volare in Argentina per provare a trattare col giocatore e anche col River Plate per provare a trovare una quadra per gennaio anticipando la concorrenza”, si legge.