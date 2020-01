Inter vs Juve, guerra totale sul mercato: nuova sfida pazzesca, in ballo quasi 100 mln

Il primo è stato Romelu Lukaku, con vittoria nerazzurra. Poi è stato il turno di Dejan Kulusevski, con sorpasso e successo juventino sancito nei giorni scorsi.

Ma quella trae Juventus è una sfida solo all’inizio. In campo come sul mercato. Una sfida a suon di milioni per il primato italiano, che l’Inter vuole fare suo ponendo fine all’egemonia bianconera.

Sarà una sfida nerazzurra ma sarà soprattutto una sfida molto…azzurra. Non nell’immediato ma per la prossima sessione estiva. Gli obiettivi, infatti, sono i più grandi talenti del calcio nostrano: Sandro Tonali e Federico Chiesa. Due talenti che, complessivamente, valgono quasi 100 milioni di euro.

E’ vero, sottolinea Tuttosport, che il mercato è fatto di scelte e il dg juventino Fabio Paratici non può comprarli tutti, ma di sicuro alla Continassa non mollano la presa sul talento bresciano. E lo stesso fanno nella Milano nerazzurra dove, dopo aver subito il sorpasso per Kulusevski, preparano una ripartenza in grande stile. Tonali non è una priorità del momento ( Marotta è concentrato su Vidal e Eriksen ), ma rientra nei nomi segnati in rosso dai nerazzurri per giugno.

Tanto la Juventus quanto l’Inter intendono rafforzare la colonia tricolore delle rispettive squadre e Tonali è considerato un investimento costoso, ma garantito. I contatti con il presidente Massimo Cellino continuano e gli indizi portano a un nuovo e avvincente derby d’Italia di mercato. Il numero uno dei lombardi è un abilissimo mercante e, seppur preferisca vendere il proprio gioiello in Italia, sicuramente non farà sconti (Tonali è valutato non meno di 40 milioni).