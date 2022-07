TS – Inter, derby d’Italia per Bremer: tentativo Juve. A giudicare dagli spifferi…

Derby d’Italia per Gleison Bremer. L’Inter ha da tempo l’accordo col giocatore, ma la Juve prova il blitz per sostituire de Ligt, nel mirino del Bayern Monaco. Così Tuttosport oggi fa il punto sulla situazione che riguarda il centrale brasiliano: “La Juve si è mossa per capire la fattibilità di un sorpasso all’ultima curva per Bremer, da settimane promesso sposo nerazzurro. Sorpasso complicato, ma non impossibile. E strettamente legato allo stallo della trattativa tra l’Inter e il PSG per la cessione di Milan Skriniar. Chi prima vende, prima compra. Vale per l’Inter e anche per la Juventus.