Inter, sfida a Juve e Milan per un gioiello italiano del 2000: la situazione

L'Inter guarda all'ultima settimana del mercato invernale, ma non solo: i dirigenti sono già al lavoro per programmare la sessione estiva

L'Inter guarda all'ultima settimana del mercato invernale, ma non solo: i dirigenti sono già al lavoro per programmare la sessione estiva. Sul taccuino in particolare, svela Calciomercato.com, il nome di un giovane esterno italiano: quello di Andrea Cambiaso, esterno mancino classe 2000 che tanto bene sta facendo al Genoa. Nei giorni scorsi sono andati in scena i primi contatti esplorativi da parte della Juve, ma il giovane è da tempo seguito con grande interesse anche da Inter e Milan.