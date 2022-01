Inter e Juve, summit in vista col Sassuolo per Scamacca: ecco il vero prezzo

Derby d'Italia in vista per Scamacca: ecco la richiesta del Sassuolo per l'attaccante verso la prossima estate

Derby d’Italia in vista per Gianluca Scamacca. Inter e Juventus sono pronte ad affrontarsi sul mercato per l’attaccante del Sassuolo, protagonista di una doppietta nell’ultima sfida di campionato con l’Empoli. Il club neroverde non farà sconti, ecco la richiesta: “Il Sassuolo, per lasciar partire il proprio attaccante, chiede 35 milioni di euro. La Juve, come l'Inter, ha in agenda - sempre per la prossima settimana - un incontro con i neroverdi per avviare la trattativa per il classe '99. Il progetto è portarlo in bianconero da giugno”, svela La Repubblica.