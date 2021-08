Correa, Belotti, Scamacca e non solo: “L’Inter si muove su un altro tavolo”

C'è un altro nome su cui sta riflettendo la dirigenza nerazzurra per rinforzare l'attacco (e non è quello di Lorenzo Insigne)

Il TucuCorrea in prima fila, subito dietro il GalloBelotti, ma occhio alle alternative. L’Inter si guarda attorno per rinforzare l’attacco verso la fine del mercato. Come riportato da Repubblica, “Marotta e Ausilio si muovono su altri tavoli: Scamacca, Kean e Belotti le alternative a Correa, con il capitano del Torino che ha il gradimento di Inzaghi”. Rispunta dunque anche il nome dell’ex attaccante della Juve, tornato all’Everton dopo il prestito al PSG.