Inter, Kessié possibile occasione a 0: sarà Calhanoglu-bis? Rinnovo lontano

Marotta è sempre molto vigile sui giocatori a parametro zero. E il rinnovo di Kessié col Milan è sempre più lontano

Il rinnovo di Franck Kessié con il Milan è sempre più lontano per Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. L’ivoriano - in scadenza al 30 giugno 2022 - si guarda attorno e aspetta la giusta proposta. L’Inter osserva con attenzione la situazione, Beppe Marotta è sempre molto vigile sui giocatori a parametro zero, sulle famose opportunità di mercato. E Kessié può essere una di queste, proprio come lo è stato Hakan Calhanoglu la scorsa estate. Ma gli estimatori per il centrocampista ex Atalanta sono parecchi, anche all’estero, su tutti il Barcellona.