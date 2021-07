Inter alla finestra per Kessié? Maldini: “Stiamo lavorando al suo rinnovo…”

Le parole del dirigente del Milan sul futuro del centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022

L'Inter pensa al Calhanoglu-bis per la prossima stagione. Ovvero a un altro colpo in entrata da casa Milan, proprio come accaduto settimana scorsa con il trequartista turco, che ha firmato coi nerazzurri dopo la scadenza del contratto coi rossoneri. Il giocatore in questione è Franck Kessié, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022 e dunque pronto a entrare nell’ultimo anno di accordo coi rossoneri.