Inter-Kessié, la verità sulla situazione: “Al di là delle smentite, è emerso che…”

"Appuntamento a primavera. Così si sono lasciati Atangana, agente di Kessié, e l’Inter. Al di là delle dovute smentite del diretto interessato, in questi giorni è emerso che, incassato il secco no del Milan, il procuratore ha finito per proporre anche al club nerazzurro il suo assistito, scontento per il ridotto utilizzo al Barcellona. Ebbene, la risposta è stata che le porte della Pinetina sono aperte per il centrocampista ivoriano, ma solo ad un paio di fondamentali condizioni: trasferimento esclusivamente in prestito e parte dell’ingaggio (6,5 milioni netti) pagato dal Barcellona (o rinuncia dello stesso Kessié)", si legge.