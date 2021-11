Inter, Kostic e il retroscena Lazio. “Affare saltato per 1 mln. Mail sbagliata? In realtà…”

Filip Kostic è il profilo scelto dall'Inter per sostituire Ivan Perisic nella prossima stagione. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport

Filip Kostic è il profilo scelto dall'Inter per sostituire Ivan Perisic nella prossima stagione. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport che parla di cifre e di un possibile accordo anche per gennaio, a patto che Vecino o un altro centrocampista venga ceduto. La Rosea, poi, racconta un retroscena di mercato che riguarda l'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte:

"Il serbo d’estate aveva toccato con un dito la Lazio e, se adesso non fa cross per Immobile, è solo per colpa dei dispetti dell’Eintracht: a 4 giorni dalla fine del mercato, i tedeschi chiedevano 10 più 3 di bonus, mentre Lotito si era spinto fino a 10 più 2. Aveva pure spedito l’offerta ufficiale e formale, ma da Francoforte avevano passato una mail volutamente sbagliata per prendere tempo".