GdS – Inter, Kostic sogna la Serie A: già fissato il prezzo per gennaio

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno: ecco il prezzo di Kostic

"La situazione più aggiornata è quella dell’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte che ha cambiato da poco agente, passando da Ramadani e Lucci. Lo ha cambiato perché Ramadani gli aveva promesso il trasferimento alla Lazio, qualcuno gli aveva addirittura consigliato di non presentarsi a un allenamento dell’Eintracht per accelerare la pratica relativa al trasferimento. Invece, bisognerebbe conoscere i tedeschi: quella forzatura venne interpretata come una provocazione, esattamente come una mancanza di rispetto. La Lazio avrebbe potuto pagare la cifra più alta della storia, per una questione di principio il club non avrebbe dato il via libera. L’Eintracht ha preteso che Kostic si rivolgesse a un altro procuratore, cosa che il serbo in scadenza nel 2023 ha fatto regolarmente. Ora spera di poter coronare il suo sogno, la Serie A: la Lazio resta in lizza, all’Inter è stato proposto, la Roma ci aveva provato ma adesso ha priorità in altri ruoli. Una situazione che potrebbe essere rinviata alla prossima estate, considerato che a gennaio l’Eintracht (a un anno e mezzo dalla scadenza) potrebbe chiedere cifre alte, superiori ai 15 milioni", si legge.