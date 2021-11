Kostic-Inter, c’è già un principio di accordo. Altre due italiane ci provano

Filip Kostic ha cambiato agente diventando un nuovo assistito di Alessandro Lucci. Ecco le ultime sul futuro dell’esterno classe 1992

Filip Kostic ha cambiato agente diventando ufficialmente un nuovo assistito di Alessandro Lucci. Calciomercato.com fa il punto sul futuro dell’esterno classe 1992, accostato ai nerazzurri per il dopo Ivan Perisic: “Un cambio propedeutico all'addio a fine stagione a parametro zero all'Eintracht Francoforte con l'Inter che ha già trovato un principio di intesa per portarlo a Milano. Il club nerazzurro non è però solo perché anche soltanto in Serie A stanno pensando all'esterno serbo anche la Lazio (che già la scorsa estate aveva provato ad acquistarlo per Sarri) e la Fiorentina, che continua ad essere alla ricerca di un laterale mancino”, si legge.