Inter, Laudisa: “Inzaghi ha fatto una richiesta, Marotta e Ausilio ci lavorano. Sensi…”

Le ultime sul mercato nerazzurro: dalla possibile partenza di Sensi ad una richiesta di mister Inzaghi

Lavori in corso in casa Inter per Sensi alla Sampdoria. A confermarlo è Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, che in una diretta su Instagram ha aggiunto: "Oggi è il giorno decisivo. Mancini gli ha consigliato di dire di sì". Per quanto riguarda il mercato nerazzurro Laudisa ha dichiarato: "In queste ore il mercato nerazzurro verte sul futuro di Sensi, che dovrebbe essere alla Samp. Se Vecino davvero accetta la corte della Lazio di Sarri, attenzione a Thorsby, la colonna norvegese della Samp che sicuramente può essere utile a Inzaghi. Non si segnalano altre operazioni anche se l'allenatore nerazzurro ha chiesto un vice di Perisic, e su questo Marotta e Ausilio stanno lavorando".