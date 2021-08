Sky – Due veri sondaggi per Lautaro, ma a cifre basse: l’Inter chiede di più

Due club hanno chiesto informazioni per l'attaccante argentino, ma a cifre irrisorie secondo la società nerazzurra

Sono arrivate solo due timide proposte per Lautaro Martinez, a cifre irrisorie secondo l'Inter. Sono ore caldissime sul fronte Romelu Lukaku e Sky Sport aggiorna anche sul futuro dell'argentino, tornato ad allenarsi in questi giorni ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi dopo le vacanze: "Se dovesse andare via Lukaku, Lautaro non andrebbe via e anzi, si potrebbe migliorare il contratto del Toro. Non c’è l’intenzione di perderli entrambi. L’Arsenal e l’Atletico si sono mossi, ma senza avvicinarsi alle richieste dei nerazzurri, che chiedono molto di più dei 40/50 milioni proposti. Non c’è nulla di avanzato per Lautaro", le parole di Romano a Sky.