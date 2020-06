Sky – Inter, qualcosa è cambiato nella questione Lautaro. Se il club si siede al tavolo…

Qualcosa è cambiato nella questione Lautaro Martinez: la cessione di Icardi. L’Inter ha fatto cassa, non ha bisogno di vendere e non ha necessità di mettersi al tavolo con il Barcellona. Se dovesse farlo per accontentare il giocatore, partirebbe comunque da una posizione di forza in un’eventuale trattativa con il club spagnolo. Il club nerazzurro – spiegano a Skysport – ha la possibilità di cedere per l’intera somma della clausola rescissoria che è di 111 mln.

(fonte: SS24)