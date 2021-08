Inter ora aggrappata a Lautaro: rinnovo con calma. Prima dell’addio di Lukaku…

Alfredo Pedullà svela interessanti retroscena di mercato su Big Rom e sul Toro: tra offerte declinate e prolungamento

La verità su Lautaro Martinez e i rumors estivi. La svela Alfredo Pedullà sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Tra offerte arrivate all'Inter e il prolungamento di contratto proprio coi nerazzurri atteso proprio dall'argentino. "Il discorso su Lautaro Martinez, se vogliamo, è più semplice. Prima di Lukaku al Chelsea, l’Inter avrebbe anche aperto e aveva già memorizzato l’avanzata del Tottenham a caccia di soluzioni offensive . Sarebbe stato un discorso da 70 milioni in su, ulteriore conferma che la cessione di Hakimi al PSG non sarebbe bastata per vivere giorni tranquilli. Ma dopo l’addio a Big Rom, l’Inter si è aggrappata a Lautaro come quel bambino che ha bisogno di una coccola e di un conforto ".

"L’aspetto positivo di questa vicenda è soltanto uno: il club ha la sponda fin qui favorevole dell’agente Camano che non sta spingendo o speculando per una soluzione diversa da quella nerazzurra. Non possiamo giurare che gli umori di Lautaro, non soltanto i suoi, siano quelli dei giorni migliori dopo le recenti vicende che hanno smontato l’Inter. Ma un conto è essere giù di morale, il discorso potrebbe valere per qualche altro componente della rosa, un altro paio di maniche è lamentarsi no stop per poter andar via. Certo, poi ci sarebbe la questione del contratto che non scade tardissimo (giugno 2023), ma per parlarne c’è tempo da settembre in poi, quando le acque saranno meno agitate e il pallone rotolerà senza fastidiose vicende di calciomercato. Non possiamo escludere che il Tottenham si sia rassegnato, ma siamo sicuri che qualche - imminente - operazione in entrata possa risollevare il morale di tutti. Lautaro compreso".