Inter-Lautaro, il piano è rinnovare. Addio possibile solo per una cifra

L'Inter vuole tenere il Toro, l'argentino vuole restare in nerazzurro: sarà addio solo a queste condizioni

Come riporta Tuttosport, “l’Inter non vuole sedersi a trattare per meno di 80-90 milioni e ad oggi quella cifra non è stata ipotizzata da nessun club. Se le altre cessioni andranno in porto, l'Inter potrà tenere la propria posizione, se invece la società fosse in difficoltà, è evidente che potrebbe essere costretta ad ascoltare offerte più basse, ma non inferiori ai 70 milioni. Non è un mistero, comunque, che Lautaro piaccia in Spagna, non solo al Barcellona (che però ha una situazione economica disastrosa), ma anche a Real Madrid e Atletico”.