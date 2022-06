Inter, incontro con agente Lazaro: “Via ma senza fretta, può andare in ritiro con Inzaghi”

Nella giornata di ieri, l'Inter ha incontrato il procuratore di Valentino Lazaro. Il laterale austriaco, nell'ultima stagione al Benfica

"Un incontro amichevole, ma nulla è stato deciso. Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, ha avuto ieri una riunione con i vertici dell’Inter per parlare del suo assistito. Le parti dovranno aggiornarsi, non c’è fretta, l’importante è trovare la miglior soluzione (tanto che Tino potrebbe iniziare il ritiro con Inzaghi). Il giocatore, dopo aver girato mezza Europa in prestito, non rientra nei piani nerazzurri e questa volta, con la giusta offerta, può essere ceduto".