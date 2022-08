Inter, non solo Gosens: col Bayer Leverkusen si tratta Bakker. Affare lampo?

La notizia di giornata in casa Inter è l’offerta del Bayer Leverkusen per Robin Gosens. Dialoghi in corso a Milano tra le due società

Alessandro Cosattini

La notizia di giornata in casa Inter è l’offerta del Bayer Leverkusen per Robin Gosens. Dialoghi in corso a Milano tra le due società. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto per l’esterno tedesco, che non è riuscito a convincere nei mesi in nerazzurro.

Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, nei dialoghi è emerso anche il nome di Mitchell Bakker. Il protagonista principale del summit è sicuramente Gosens, ma è emerso anche il profilo del classe 2000, esterno mancino che fin qui ha giocato 4 partite di Bundesliga in questo avvio di stagione. Affare lampo in vista sull'asse Inter-Bayer Leverkusen?