TS: “L’Inter libera spazio: dopo Godin, ora Candreva. Definito il prossimo acquisto”

Ore frenetiche in casa Inter per quanto riguarda il mercato. Il club nerazzurro vuole infatti chiudere in fretta alcune operazioni in uscita per poi puntellare l’organico. Tuttosport spiega quindi come Marotta abbia chiara la strategia: “Ceduto Godin, adesso l’Inter sta lavorando per altre uscite che serviranno sia per racimolare qualche milione. Ma anche e soprattutto alleggerire il monte ingaggi e creare lo spazio per i nuovi eventuali acquisti.

Uno, di fatto, è già pronto a essere definito: Matteo Darmian arriverà dal Parma per 2.5 milioni, si aspetta solo una cessione per convocarlo a Milano. Il candidato a fargli posto è Antonio Candreva che, dopo essere stato contattato dal Genoa, è ora vicino alla Sampdoria.

All’esterno romano piacerebbe la soluzione Fiorentina, ma la sensazione è che i viola possano pensare a lui solo in caso di addio di Chiesa. La Samp ha già l’accordo con l’Inter e offre un triennale da 1.5 milioni a Candreva (che con i nerazzurri ha ancora un anno di contratto a 3 milioni e un residuo a bilancio di circa 3.5 milioni di ammortamento)”, conclude il quotidiano.