Inter, cessioni per grandi arrivi: “Plusvalenza de Vrij, ‘tesoro’ con altri 7 nomi”

In un mercato che dovrà essere necessariamente autofinanziato, l'Inter avrà bisogno di finanziare i grandi acquisti attraverso delle cessioni

In un mercato che dovrà essere necessariamente autofinanziato (e che, forse, dovrà chiudersi in attivo), l'Inter avrà bisogno di finanziare i grandi acquisti attraverso alcune cessioni in grado di garantire ottime entrate per le casse del club. Secondo Tuttosport, uno dei maggiori indiziati è Stefan de Vrij, che garantirebbe una plusvalenza totale in caso di addio, essendo arrivato dalla Lazio a parametro zero. Ma non c'è solo lui in lista: