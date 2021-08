Inter-Chelsea, trattativa avviata per Lukaku: ballano cifre choc, l’esito…

Anche il Corriere della Sera aggiorna sulla trattativa in corso sull'asse Milano-Londra per Lukaku: sono ore caldissime

Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku e l’Inter è pronta ad ascoltare. I nerazzurri chiedono 130 milioni di euro cash per il cartellino del belga, al momento i Blues non hanno ancora rilanciati e sono arrivati a 100 più Marcos Alonso. Come sottolinea il Corriere della Sera, “il pressing è forte e in costante crescita. Le strade dell’Inter e Romelu Lukaku potrebbero separarsi. Non è più solo una pazza idea di mercato, la trattativa è avviata e ballano cifre mostruose. L’esito non è scontato, ma l’assalto del Chelsea al centravanti belga rischia di stravolgere la fisionomia dei campioni d’Italia e pure della serie A, innescando un clamoroso giro di attaccanti”, si legge.