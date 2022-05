Lukaku vuole Inter a tutti i costi, ora palla al Chelsea: “È già clamoroso che…”

Fabrizio Biasin, noto giornalista, in diretta su Twitch ha aggiornato sulla situazione Lukaku dopo il summit di oggi con l'Inter

Fabrizio Biasin, noto giornalista, in diretta su Twitch ha aggiornato sulla situazione Lukaku dopo il summit di oggi con l'Inter: “Lukaku? Situazione abbastanza semplice, non ci sono grossi sviluppi. Il famoso incontro tra l’avvocato rappresentante di Lukaku e l’Inter c’è stato, non è che hanno parlato molto. Lui è disponibile a ridursi l’ingaggio del 50%, è vero e clamoroso. Impressionante questo. Ora tutto si sposta a Londra. L’Inter non tocca palla in questa trattativa, spera e aspetta. Lukaku deve convincere il Chelsea a farlo partire in prestito. Una cosa difficilissima, ci sono oltre 100 milioni in ballo. Le possibilità restano molto, molto poche. Il punto di partenza è interessante, lui vuole a tutti i costi tornare a Milano e vuole forzare la mano col Chelsea. Mai vista una cosa del genere, ma non mi illudo: difficilmente si concretizzerà. Se poi riusciranno, la cosa mi impressionerà molto. L’Inter non tratta col Chelsea, è Lukaku che parla coi Blues e vuole convincere il club a farlo partire in prestito", le sue parole al canale di Calciomercato.it.