Inter-Lukaku, già strappata una promessa per giugno. Ma c’è un doppio problema

Lukaku, doppio problema

Il primo è legato al rendimento in campo, non più così decisivo e impattate rispetto agli anni di Conte e con quel doppio infortunio, il primo davvero serio in carriera, che pone dubbi sul suo rendimento. Il secondo è economico perché con il Chelsea si dovrà trattare se non per l'acquisto a titolo definitivo (le cifre sono oggi proibitive perfino per i Blues spendaccioni dell'ultimo mercato) quantomeno per il rinnovo del prestito. Questo Lukaku vale altri 20 milioni (almeno) bloccati a bilancio? Due problemi che Lukaku potrà sbrogliare soltanto in campo, dando in tempi brevi risposte certe e mettendosi alle spalle l'anno e mezzo più complicato della sua carriera”, si legge.